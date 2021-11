Un solo nuovo caso Covid e otto guariti, in totale 47 positivi: due decessi in provincia

Gela. Un solo nuovo caso di positività al Covid in città e otto guariti. Continua a scendere progressivamente la curva del contagio, in città e nel resto della provincia. Un paziente gelese è stato ricoverato in degenza ordinaria. In totale, in città, i positivi sono 47. Asp, però, comunica due decessi, per Covid. Si tratta di un paziente di Riesi e di uno di Sommatino.