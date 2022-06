Un tentativo di furto di gasolio in un cantiere Enimed, “erano circa cento litri”

Gela. Fu scoperto e bloccato nei pressi del centro oli di Enimed. Giuseppe Antonuccio è accusato di un furto di gasolio. Circa cento litri, che vennero prelevati da un escavatore, in un cantiere di Sicilsaldo, azienda che in quel periodo era impegnata anche per conto di Enimed. Antonuccio, difeso dall’avvocato Davide Limoncello, è a processo per quei fatti. Davanti al giudice Eva Nicastro, è stato sentito uno dei responsabili dell’azienda, che fu contattato dalla vigilanza privata. Ha spiegato di essersi recato sul posto, dove era stato bloccato l’imputato, che pare intanto stesse caricando delle taniche a bordo di un’automobile.