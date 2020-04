Un tumore si porta via a 40 anni Peppe Di Simone, da alcuni anni viveva nel Nord

Gela. E’ stato un giorno triste per la comunità gelese. Prima l’apprensione per il 32enne ricoverato e intubato a Modica per Covid-19. Nel pomeriggio la conferma di un quarto caso relativo ad un 56enne. Da poche ore invece si è appreso della morte di un 40enne molto conosciuto, Giuseppe Di Simone. Il Covid-19 non c’entra (almeno non è stato confermato) ma si tratta pur sempre di un giovane che si era trasferito da qualche anno in Lombardia per motivi di lavoro.