Un unico medico per i vaccini non Covid mentre l’utenza è sempre maggiore

Gela. Solo un medico per coprire l’intera utenza territoriale dei vaccini non Covid. E’ quanto si verifica in città, dopo che gli altri tre medici che erano assegnati al servizio sono stati trasferiti in ospedale, al centro vaccini Covid. L’unico medico rimasto ai poliambulatori di via Butera si trova a fronteggiare un’utenza sempre maggiore, che va dai bambini in tenera età fino agli anziani, per vaccini come quello antinfluenzale o altri richiami che diventano molto importanti per pazienti con patologie. Asp, però, ha deciso di dislocare gli altri tre medici al “Vittorio Emanuele”, destinandoli soli ai vaccini Covid, che però in questa fase non hanno numeri così rilevanti da richiedere l’impiego di maggiore personale.