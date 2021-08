“Una Buona Idea”, “a Strada intitolare il centro per donne vittime di violenza”

Gela. Un vuoto per chi da sempre si batte contro le guerre e per la pace, ma anche una perdita incolmabile per la difesa degli ultimi. La morte del medico Gino Strada, fondatore di Emergency, si fa sentire e il gruppo locale di “Una Buona Idea”, che ha già avviato iniziative istituzionali, con la cittadinanza onoraria al ricercatore Patrick Zaki e il ricordo di Giulio Regeni, presenterà una mozione. I consiglieri comunali Davide Sincero e Rosario Faraci, chiedono che a Strada venga intitolato il centro per donne vittime di violenza, in via Madonna del Rosario. E’ uno dei progetti di “Agenda Urbana”, che prevede di riconvertire un immobile abusivo, ormai nel patrimonio del Comune, in struttura per donne vittime di violenza e soggetti in difficoltà. Con la mozione, il gruppo consiliare di “Una Buona Idea” chiederà un impegno all’amministrazione comunale. Un altro esponente del gruppo civico, l’assessore Terenziano Di Stefano, si occupa proprio di coordinare i progetti di “Agenda Urbana” e sicuramente accoglierà la proposta.