“Una Buona Idea” con il nuovo segretario, fissato congresso: alleanza civici-partiti per la Provincia

Gela. Su un piano politico sanno che il sindaco Di Stefano può ambire alla guida della Provincia, con le elezioni di secondo livello, se ci saranno i numeri necessari in una coalizione, progressista e civica, da strutturare. Ci sono poi gli obiettivi amministrativi a breve scadenza, in primis il bilancio stabilmente riequilibrato. I civici di “Una Buona Idea”, la formazione politica alla quale diede i natali, tra gli altri, proprio il sindaco, in serata hanno fatto una disamina interna, a conclusione dei recenti incontri con le altre forze della maggioranza e più in generale della coalizione del primo cittadino. La struttura commissariale sta per lasciare il posto al nuovo segretario e a una riorganizzazione generale del movimento, che dopo l’exploit del 2019 ha bissato i risultati favorevoli, entrando a Palazzo di Città con la fascia tricolore di Di Stefano. Il congresso è stato fissato a fine mese, per il 30 marzo. Il sindaco, i dirigenti, i consiglieri comunali e gli esponenti di “Una Buona Idea”, gruppo pare in procinto di allargare ancora di più l’adesione, si ritrovano intorno a capitoli amministrativi e non. La volontà, espressa dalla struttura commissariale affidata a Rino Licata, è di rafforzare ulteriormente il “modello Gela”, superando le asperità del dissesto e dando la svolta decisiva per i progetti e i finanziamenti. A Palazzo di Città, le carenze sono ovunque, comprese quelle del personale, numericamente al di sotto delle soglie minime. L’amministrazione sta serrando i ranghi per arrivare prima possibile allo strumento finanziario e allo sblocco di tanti capitoli di spesa e di entrata. I civici puntano forte sull’unità della compagine del governo cittadino e su un’alleanza, fuori dai partiti, che stanno costruendo da tempo. “Siamo coesi, anzitutto al nostro interno – dice Licata – nasciamo come gruppo di amici che si è impegnato fin dall’inizio per la città e i risultati ci danno supporto. L’azione civica per noi rimane fondamentale. Il progetto che può portare il sindaco Di Stefano alla candidatura per la Provincia ha una base che parte proprio da quello che stiamo costruendo insieme ad altri gruppi civici sul territorio, con contatti e interlocuzioni costanti”.