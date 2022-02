“Una Buona Idea” conferma il sì a Greco, “purchè ci siano lealtà e concertazione”

“Con gli stessi principi e con la stessa attenzione di allora, ci apprestiamo ad affrontare le prossime scadenze elettorali. Il tema riguarda tutte le parti politiche e civiche e “Un Buona Idea” cercherà, anche in quel caso, di dare il proprio contributo attivo. Negli anni, abbiamo cercato sia con i nostri riferimenti in consiglio comunale e in giunta, di portare il nostro contributo all’interno del dibattito politico evitando, però, che tutto si risolvesse in sterile dibattito che non approda ai fatti. Decine di proposte dei nostri consiglieri Faraci e Sincero sono state avanzate. Per esempio, la riduzione della Tari 2021 per le famiglie in difficoltà economica. L’assessore allo sviluppo economico Terenziano Di Stefano, con rigore, ha seguito ogni finanziamento del suo settore mettendo in cassaforte decreti di finanziamento per un ammontare di oltre 100 milioni di euro. Tra questi, a solo titolo di esempio, i tredici decreti di “Agenda Urbana”, diventata a tutti gli effetti un modello. I trenta milioni di euro di “Qualità dell’Abitare”, che si inserisce peraltro nel Pnrr, e i finanziamenti per le discariche Marabusca e Cipolla, quelli per il Parco di Montelungo e l’area fitness sorta qualche mese fa nonché l’area del parco giochi inclusivo di Macchitella”, si legge in una nota del movimento. Niente passi indietro sul civismo, quindi, e nessuna intenzione di approdare sulla piattaforma dei partiti, almeno così emerge. Il gruppo di “Una Buona Idea” ribadisce il concetto, “non abbiamo mai fatto mancare il nostro appoggio al sindaco”. Se anche Greco dovesse decidere di non mutare la “geografia” del suo programma, allora i civici ci saranno fino alla fine. In caso contrario, sono già piuttosto chiari. “È questo il nostro personale vademecum dei principi da seguire e che abbiamo seguito negli anni. Proseguiremo il nostro cammino con il sindaco – concludono – orientandolo ancora a questi principi dei quali abbiamo dato prova. Non chiederemo controprove in cambio come mai ne abbiamo chieste. Ci basterà che anche il suo cammino, vicino al nostro, sia orientato, fattivamente, agli stessi principi di condivisione, concertazione e lealtà. Se così non fosse, non tradiremo i nostri principi perché è da quelli che nel 2017 è nato il movimento civico ed è da quei principi che noi nasciamo”, concludono. Se Greco chiede coerenza ai suoi, anche i civici lo guardano con attenzione e non assicureranno il loro supporto qualora il primo cittadino dovesse optare per una via non dettata dal programma di tre anni fa.