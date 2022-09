“Una Buona Idea fa populismo”, Gnoffo: “Si preoccupino del lavoro dei loro assessori”

Gela. “I consiglieri comunali di Una Buona Idea potrebbero evitare di fare sceneggiate e populismo, in aula consiliare”. L’assessore ai servizi sociali Nadia Gnoffo non si nasconde dietro ad esigenze di “maniera”. Ieri, ha risposto in aula all’interrogazione del gruppo civico. I consiglieri Davide Sincero e Rosario Faraci hanno nuovamente chiesto delucidazioni sugli sgravi della Tari 2021, da coprire con i fondi dell’emergenza Covid, per un totale di poco superiore al milione di euro. Hanno criticato i ritardi del settore retto dall’assessore forzista. “Non è possibile far passare nove mesi e accampare scuse”, hanno detto. Un botta e risposta, anche politico, e tutto interno alla maggioranza del sindaco Lucio Greco. “Sanno bene quale sia la situazione – precisa Gnoffo – vorrebbero far credere che il finanziamento sia praticamente perso ma non è così. Gli uffici sono al lavoro. Bisognava effettuare una verifica incrociata su tutti gli utenti. Purtroppo, il funzionario che se ne stava occupando si trova ad affrontare una situazione di salute molto grave. Il nostro settore è ormai ai minimi. Rischiamo di chiudere perché non c’è personale. Ho fatto un sollecito al segretario generale, che però non ha avuto esito perché non c’è personale disponibile neanche in altri settori. Ci occupiamo di centinaia di pratiche. Io stessa giro tra gli uffici per definire pratiche e documentazione. I consiglieri di Una Buona Idea conoscono benissimo la situazione ma ne stanno approfittando politicamente, solo per attaccare me e il partito, visto il periodo di campagna elettorale. Il clima sta diventando pesante”. Una disamina che sicuramente fa emergere più di un’incomprensione tra alleati, ora però in competizione in vista dell’election day di fine settembre e da tempo piuttosto distanti, anche negli schemi interni dei pro-Greco. Tra i forzisti e i civici non c’è mai stato troppo feeling.