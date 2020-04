“Una Buona Idea” lancia “Restart Gela”: compensazioni e contratto rete per ripartenza

Gela. I contenuti del loro piano di rilancio li hanno esposti in una proposta più ampia, ribattezzata “Restart Gela”, inoltrata tra gli altri al prefetto di Caltanissetta, al sindaco Lucio Greco e ai vertici locali di Eni. Il gruppo di “Una Buona Idea” ribadisce la necessità che i fondi per la ripartenza vengano anzitutto assorbiti da alcuni capitoli delle compensazioni Eni, per oltre 5 milioni di euro. Verrebbero poi trasferiti su un fondo che dovrebbe essere gestito dal Comune. Aziende e imprese, soprattutto quelle di piccole dimensioni, che sono la maggioranza nel tessuto economico locale, potrebbero invece attingere a partire da un contratto di rete. E’ questa la novità principale avanzata da “Una Buona Idea”, che già attraverso il vicesindaco Terenziano Di Stefano e i consiglieri comunali Davide Sincero e Rosario Faraci, aveva avanzato la proposta di una fase 2 da finanziare principalmente con i soldi delle compensazioni, da destinare alle imprese in difficoltà. “La necessità di intervenire in soccorso al tessuto imprenditoriale locale prevede la costituzione di un fondo gestito e coordinato dal Comune, che integrerà le misure previste dal governo nazionale e dalla Regione – dicono – e che sarà in tempi brevissimi finalizzato in prima istanza all’erogazione di agevolazioni finanziarie e di contributi in conto. Lo strumento individuato è il contratto di rete, un’importante forma di aggregazione per le imprese, in particolare di piccole dimensioni, che si pone l’obiettivo di far accrescere la competitività sul mercato delle imprese locali. Un rinnovato modello di gestione d’impresa, che sarà immediatamente capace di rispondere all’emergenza”. Quelli di “Una Buona Idea” sono certi che la ripartenza possa avvenire con i soldi delle compensazioni e con imprese e aziende che facciano sistema, così da evitare l’ennesimo tracollo. Non pensano a contributi a fondo perduto, ma al fatto che vadano assegnati a chi si impegnerà ad assumere e a rafforzarsi sul piano dell’innovazione aziendale.