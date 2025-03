Una Buona Idea, “lavori stadio e zona industriale segnali di un’amministrazione che dà risultati”

Gela. Per loro, sarà un fine settimana di confronto intenso, fino al congresso di domenica mattina, che servirà a eleggere il nuovo segretario. I civici di “Una Buona Idea”, alla base del radicamento fuori dai partiti che il sindaco Di Stefano sta approfondendo, anche in vista delle elezioni provinciali di secondo livello, si soffermano sull’esito della riunione di consiglio comunale, conclusasi in serata. La variazione di bilancio per i lavori allo stadio “Presti” e quella per gli interventi nella zona industriale sono considerati esempi di un’amministrazione comunale che tra mille difficoltà sta dando risultati tangibili alla città. “Questa sera in consiglio comunale sono stati approvati atti molto importanti. In primis quello che consentirà i lavori nello stadio “Presti”, donando alla città e agli instancabili tifosi un impianto all’altezza della loro passione. E’ stata votata inoltre la variazione di bilancio per investire sulla zona industriale. E’ il risultato di un’amministrazione che con a capo il sindaco guarda ai bisogni reali del territorio. Consapevoli – dicono i consiglieri Giudice, Sincero, Faraci, Cascio e Giorrannello – delle enormi difficoltà che il sindaco e l’amministrazione affrontano quotidianamente, non possiamo che fare un plauso e i complimenti”.