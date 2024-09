Una Buona Idea: “Monica Contrafatto è un orgoglio per tutta la città”

“Esprimiamo vivissimi complimenti alla nostra Monica Contrafatto per questo straordinario risultato che ci riempie di orgoglio. Lo sport è un veicolo di trasmissione di valori e insegnamenti positivi per tanti giovani. Monica è un esempio per tutti. Grazie per aver portato in alto il nome di Gela. Complimenti Monica, sei l’orgoglio dell’intera città”, spiegano i consiglieri del gruppo all’assise civica e gli esponenti del movimento civico.