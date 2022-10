Una Buona Idea: “Mostra prosegua dopo il 30 ottobre, città al centro di un nuovo corso”

“Raccogliamo la richiesta che arriva da tanti cittadini, associazioni e operatori del settore e chiediamo, come già fatto dal sindaco, ai rappresentanti regionali del territorio di prorogare la scadenza fino a quando non verrà inaugurato il Museo del mare. Questo ciclo che vede la nostra città al centro di un nuovo corso non può essere interrotto e per questo ci appelliamo a tutte le istituzioni che possono realmente intervenire e dare risposte ad un intero territorio”, fanno sapere. Il no alla chiusura era già arrivato dal gruppo “Cittadini attivi”, che ha chiamato in causa i parlamentari regionali e nazionali, appena eletti. Al momento, però, non sono arrivati riscontri.