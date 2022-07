Una centrale operativa per chi vive in povertà, firmata convenzione per il sostegno

Gela. Nel mese di giugno era stata assegnata al Comune la somma di 197 mila euro per la realizzazione del progetto “Avviso 1 PrIns pronto intervento sociale” a favore delle persone senza fissa dimora e in condizioni di povertà estrema o marginalità. Il progetto prevede la realizzazione di una Centrale Operativa di Pronto Intervento Sociale Copis, attiva per diciotto mesi che si occuperà di fronteggiare eventi sociali di gravi entità, mediante il coinvolgimento assistenti sociali, psicologi, operatori di strada e amministrativi. Due giorni fa, è stato compiuto il passo successivo. Il sindaco Lucio Greco ha firmato la convenzione tra il Comune e il dott. Paolo Onelli, Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ente finanziatore insieme al Fondo Sociale Europeo.nA darne notizia è l’assessore ai servizi sociali, Nadia Gnoffo, la quale spiega che il progetto si rivolge agli ambiti territoriali ed ha una dotazione finanziaria complessiva di 90 milioni di euro a valere sulle risorse REACT-EU – Asse 6 del PON Inclusione 2014-2020. “Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19”. Il Comune di Gela è stato ammesso al finanziamento in qualità di ente capofila dell’Ambito Territoriale D09 e i servizi che saranno attivati saranno di Pronto intervento sociale h24 per 365 giorni l’anno, attivabili in caso di emergenze ed urgenze sociali e in circostanze della vita quotidiana dei cittadini che insorgono repentinamente e improvvisamente, tramite la costituzione di una Centrale Operativa.