Una ciocca di capelli per le donne iraniane, gli avvocati locali nel ricordo di Mahsa Amini

Gela. “Donna, vita e libertà”, è lo slogan diventato un grido globale di protesta contro il regime in Iran e a favore della libertà delle donne dopo la morte, il 14 settembre, di Jina Mahsa Amini, la ventiduenne curda arrestata e picchiata dalla polizia morale perché non indossava correttamente il velo. L’avvocato Guendalina Ruvio sostenuta e accompagnata dalle colleghe del foro di Gela ha scelto di partecipare al flashmob che sta dilagando sui social. Gli avvocati del foro locale hanno scelto di accogliere l’appello di alcuni membri della comunità iraniana. Un gesto simbolico di vicinanza alle donne che stanno lottando. Il taglio di una ciocca di capelli, da inviare all’ambasciata iraniana a Roma. Una ciocca proprio come quella sfuggita al velo Jina Mahsa Amini, per cui è stata arrestata e picchiata. Un segno di protesta contro gli omicidi e le inaccettabili violenze che stanno colpendo le giovani donne e i giovani uomini che in Iran chiedono di ripristinare un grado minimo di libertà e di civiltà.