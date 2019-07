“Una commissione di indagine sulle bonifiche”, Di Paola: “Ordine del giorno all’Ars”

Gela. Un ordine del giorno verrà presentato direttamente all’Ars. Da ormai otto mesi, non si hanno più notizie degli approfondimenti che sarebbero dovuti partire sulle bonifiche al palo nelle aree dell’isola classificate come Siti di interesse nazionale. Lo preannuncia il deputato grillino Nuccio Di Paola, che già in commissione ambiente aveva proposto l’attivazione di un’apposita sottocomissione, che si occupasse solo del caso bonifiche, comprese quelle che stentano a decollare nell’area locale. “Non possiamo accettare questa situazione di fermo totale – dice – avevo spiegato che saremmo ritornati alla carica. Lo faremo con un ordine del giorno. Serve una commissione d’indagine sulle bonifiche che non partono”. L’impegno di istituire una sottocomissione era stato assunto lo scorso novembre, quando venne convocata un’audizione urgente in commissione ambiente, all’indomani della denuncia pubblica sui presunti rifiuti industriali sotterrati in aree di pertinenza della raffineria Eni.