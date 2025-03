“Una corazzata costruita nel tempo”, Licata alla guida dei civici: ora tante tappe cruciali

Il governo cittadino si troverà a breve la scadenza essenziale del bilancio stabilmente riequilibrato e pure l’opposizione non pare intenzionata ad atteggiamenti precostituiti. Il vicepresidente del civico consesso Biundo, esponente FI, non ha negato le distanze politiche ma ha comunque sottolineato che il lavoro fatto “è buono”. Sono tante le forze che si rivedono nel “modello Gela”. Nulla è scontato. Le prossime tappe in municipio sono imprescindibili per uscire dal dissesto, altro capitolo dirimente. Di Stefano ha un pieno riconoscimento e i suoi civici lo hanno rafforzato negli interventi. I consiglieri Giudice, Faraci, Cascio e Giorrannello, così come Sincero, sono la base del lavoro consiliare del movimento e dell’azione istituzionale. Il sindaco non alza steccati per nessuno e lo ha confermato nei mesi. Se il “modello Gela” avrà le gambe solide per andare avanti, saranno i fatti e i risultati amministrativi a dirlo.