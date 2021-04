Una corona di alloro per la Liberazione: Greco, “attesa e rispetto delle regole”

Gela. Per il secondo anno consecutivo, nessuna celebrazione pubblica in memoria della Liberazione. Questa mattina, il sindaco Lucio Greco e il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito hanno posto una corona di alloro in piazza Martiri della libertà. Greco ne ha approfittato per rinnovare a tutti i cittadini la necessità di rispettare le regole anti-Covid, soprattutto con la zona rossa dichiarata dalla Regione.