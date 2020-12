Una discarica abusiva in via Mallia, rifiuti di ogni tipo tra le abitazioni del centro

Gela. Una via del centro storico tra le più caratteristiche, incastonata tra l’ex convento delle Benedettine e la Chiesa Madre, il vero e proprio cuore pulsante del salotto buono della città. Via Mallia è una delle vie più antiche della città, pavimentata con le classiche basole, i prospetti delle case che richiamano il secolo scorso. Eppure proprio in uno dei vicoli che racconta l’identità storica della nostra città si cela una bomba ecologica. I residenti che ci hanno contattati ci avevano parlato di un problema di rifiuti, quando siamo arrivati però sul ciglio del marciapiede c’erano solo pochi sacchetti. Dietro il muro perimetrale di una vecchia casa diroccata, sono ammassati quintali di rifiuti, gettati nel tempo quotidianamente dai soliti esperti di lancio del sacchetto. Non solo rifiuti domestici però, all’interno della discarica nascosta ci sono anche resti di amianto e di mobili, oltre che rifiuti speciali, in parte sommersi da una folta vegetazione.