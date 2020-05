Una domenica in via Mare senza mascherine, controlli e sporcando

che ne rendano incompatibile l’uso”.

Ecco, in città accade esattamente l’opposto. Anticipando oramai da giorni la cosiddetta fase 2, centinaia e centinaia di cittadini si sono riversati sin dal primo pomeriggio in via Mare, nella zona della movida. E rispetto al passato tantissimi hanno addirittura abbandonato la mascherina come se il virus non esistesse più. La nostra redazione è stata invasa da decine di foto che mostrano tanti assembramenti.

E stamattina lo spettacolo del Lungomare è ancora peggiore, con la passeggiata completamente sporca e invasa di resti di cibo da asporto, lattina e tanto altro.

Se questo è l’antipasto dell’estate…