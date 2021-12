Una doppietta di Ascia lancia la fuga del Gela a Pozzallo

Gela. Una prova di forza quella offerta dalla SSD Gela, che vince a Pozzallo 2-1 con una splendida doppietta del suo capitano, Davide Ascia. Un successo che in concomitanza con il pareggio del Catania San Pio porta i biancazzurri a +6 dal secondo posto. In un campo ostico e contro una squadra che in settimana aveva operato tre operazioni in entrata, i ragazzi di Fausciana si adattano e provano ad imporre il proprio gioco. La partita è equilibrata fin quando una entrataccia su Brasile lo estromette dal match. Il subentrato Deoma si divora un gol già fatto e Misale su punizione si rende pericoloso.

Nella ripresa dopo una grande parata di Vedda il New Pozzallo trova il vantaggio con Caccamo. La SSD Gela reagisce rabbiosamente ed il portiere di casa si esalta ma nulla può quando Ascia trova il pareggio poco dopo la mezz’ora. E dopo nove minuti il capitano segna il gol partita e la sua personale doppietta, che vale i tre punti e la prima vera fuga stagionale. Nel finale espulso Carrabino per i pozzallesi.