Una “foresta urbana” tra via Venezia e via Recanati: “Nessun intervento di pulizia”

Gela. Chi vive nella zona, tra via Venezia e via Recanati, si trova a fare i conti con una “foresta urbana”. Una vasta area è completamente avvolta da vegetazione spontanea e sterpaglie. In via Ferrari, lo stato dell’arte è ben visibile. Pulizia e manutenzione non se ne fanno e con le temperature che aumentano è serio anche il rischio degli incendi. La vegetazione spontanea così folta è l’ambiente ideale per insetti e topi.