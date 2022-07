Una giovane denunciò di essere stata violentata a Montelungo, ventinovenne dal gup

Gela. E’ accusato di violenza sessuale e ne risponderà il prossimo ottobre, davanti al gup del tribunale. Un ventinovenne, lo scorso anno, avrebbe costretto una ventitreenne ad avere rapporti sessuali, dopo averla condotta in una zona isolata, a Montelungo. La giovane, che risente di un ritardo mentale, si rivolse ai medici del pronto soccorso e a loro riferì i primi particolari di quanto accaduto. I poliziotti del commissariato avviarono indagini. Fu ritrovato anche un telo da mare, sul quale pare che il rapporto sessuale si sarebbe consumato. Fu la ragazza a dare indicazioni precise agli investigatori. Il ventinovenne, approfittando di una pregressa conoscenza, l’avrebbe condotta a Montelungo, con una scusa. Sembra che la giovane fosse convinta di poter trascorrere una giornata insieme alla famiglia dell’imputato, per il quale la procura ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio. Invece, ci sarebbe stata la violenza. Sarebbero arrivati nella zona in sella ad uno scooter. Si è già svolto l’incidente probatorio, richiesto per acquisire elementi utili alle indagini. La ragazza è stata ascoltata davanti al gip e ha confermato quanto aveva già riferito alla polizia. E’ assistita dall’avvocato Rosario Prudenti e sembra pronta a costituirsi parte civile. Il ragazzo nei cui confronti si concentrano le accuse, in fase di indagine ha escluso qualsiasi violenza.