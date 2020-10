Una intera classe di scuola media e 5 prof in quarantena

Gela. Una intera classe di seconda media è in isolamento domiciliare per un caso di positività di una alunna. Succede alla scuola media Quasimodo dove 25 alunni e cinque insegnanti sono stati posti in quarantena preventiva dopo che l’Asp ha segnalato un caso di positività di una alunna. Si tratta di un caso asintomatico ma le procedure in questo caso scattano in maniera automatica seguendo l’iter del contact tracing.

Intanto L’intero reparto di medicina dell’ospedale Vittorio Emanuele sarà trasformato in reparto Covid e accoglierà esclusivamente pazienti affetti da coronavirus che hanno sviluppato la malattia