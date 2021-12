Una Jeep contro la loro auto, la morte dei coniugi gelesi: 44enne arrestato

Padova. E’ stato arrestato ed è attualmente ai domiciliari, nella sua abitazione di Spinea, in provincia di Venezia. Il quarantaquattrenne marchigiano Alessandro Curzi, ieri sera, alla guida della sua Jeep Compass ha travolto l’Alfa, sulla quale viaggiavano i coniugi gelesi Carlo Cavaleri, di 51 anni, e Concetta Bilardi, di 48 anni. Per i gelesi, la morte è arrivata subito dopo il tragico schianto. Attualmente, il quarantaquattrenne è accusato di omicidio stradale plurimo. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, lungo un tratto della statale Romea, accortosi di una coda di auto, formatasi a causa di un precedente incidente, avrebbe deciso di imboccare la corsia opposta, per evitare di attendere. Intanto, da quella direzione arrivava l’Alfa dei gelesi, che è stata letteralmente travolta. Per i coniugi, non ci sono state possibilità. Pare vivessero a Marghera.