Una lunga sequenza di furti, chiesta condanna per ventenne accusato dei colpi

Gela. La scia di furti è lunga. Al ventenne Davide Antonio Rocco Ferracane ne vengono attribuiti diversi, gran parte concentrata lo scorso anno. Ha già subito una condanna, in abbreviato, che è stata comunque impugnata in appello. La procura ha però chiesto un altro verdetto di condanna, questa volta a quattro anni di reclusione. Le conclusioni sono state presentate davanti al gup del tribunale, il presidente del tribunale Roberto Riggio. Dalle indagini, sono emersi diversi episodi di furti, in abitazione ma anche in attività commerciali, che vengono attribuiti all’imputato.