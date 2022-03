“Una marcia per la pace”, il Lions si mobilita: corteo mercoledì mattina

“Tutti sono per la pace, ma quasi tutti sono disponibili a trovare qualche giustificazione per una guerra giusta, opportuna, necessaria. Necessario è, invece, educare alla pace perché ogni bambino, ogni bambina, ogni ragazza, ogni ragazzo, ogni uomo, ogni donna, possa essere costruttore di pace, artigiano della pace. Educare alla pace è una responsabilità di tutti. Oggi, più che mai, si sente l’esigenza di ricordarne la necessità, davanti alla imperante violenza, anche verbale, nei programmi tv, nei videogiochi. Ci siamo assuefatti e la vita virtuale che quotidianamente viviamo nei social, che ha creato una dissociazione dalla realtà, ci fa credere che la guerra non ci riguarda. Ma la guerra è vicina a noi. E’ uno spettro che incombe. I Lions sono per antonomasia costruttori di pace”, dice l’avvocato Antonuccio. In città, iniziano ad arrivare anche cittadini ucraini, che vengono ospitati dalla chiesa e da famiglie. L’amministrazione comunale si è attivata, con l’invio di aiuti, insieme alle associazioni.