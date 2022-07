“Una nuova stagione”, lanciata mostra: Musumeci, “industria ha oscurato città della cultura”

“Da oggi parte un nuovo percorso per migliorare l’immagine della città. Dobbiamo fare in modo che non sia un turismo mordi e fuggi. Dobbiamo evitare che ci sia solo d’estate”, ha detto Gattuso. “Entro fine anno la nave avrà la sua sede definitiva a Bosco Littorio. Anche il museo è in via di completamento. Serve una grande campagna di comunicazione per evitare che noi ce la cantiamo e noi ce la suoniamo. Educhiamo alla bellezza anche i giovani, le scolaresche di tutta la Sicilia”, ha dichiarato Samona’.

“Non basta fare vedere l’anfora bisogna rendere tridimensionale il museo, che oggi ha uno stile anni ’70. Abbiamo destinato 25 milioni per riqualificare otto musei. Ventidue milioni per i parchi, compreso quello di Gela. La mostra è un primo grande evento. Gela può diventare entro quattro-cinque anni una grande città attrattiva come centro turistico ma anche i gelesi devono farsi promotori di valorizzare questo evento. Nessuno ci regala niente. Dobbiamo lavorare per creare eventi collaterali. La mostra in estate perché i turisti si muovono in estate”, è stato riferito dal presidente Musumeci.