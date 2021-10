Una pistola nella sua abitazione, “era un modello d’epoca”: anziano patteggia

Gela. I poliziotti trovarono l’arma, a seguito della segnalazione dell’ex moglie del proprietario. La pistola risultò non segnalata alle forze dell’ordine e funzionante. L’uomo che l’aveva a disposizione, un ottantenne, in realtà la ottenne direttamente dal padre, trattandosi di un modello d’epoca, risalente all’800. Anche per questa ragione, la pistola risultò priva di matricola. Fatti che hanno portato l’anziano, comunque davanti al gup del tribunale, per rispondere del possesso non autorizzato. Difeso dall’avvocato Vittorio Giardino, ha scelto di patteggiare, anche per evitare l’eventuale dibattimento.