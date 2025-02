Una rete civica più ampia, Antonuzzo: “Dialogo in corso con Una Buona Idea e con altri gruppi”

Gela. Una rete civica più ampia e che possa mettere insieme entità marcatamente territoriali, soprattutto a livello locale. I dirigenti di “Una Buona Idea”, il movimento fondato tra gli altri dal primo cittadino Terenziano Di Stefano, da qualche tempo stanno cercando di sondare alcuni punti cardine per estendere i confini, sia della struttura sia del progetto fuori dai partiti. Il dialogo è in corso con gli esponenti di “Idee e partecipazione”, che hanno supportato la coalizione del primo cittadino, alle amministrative anche con candidati nella lista Mpa. “Stiamo parlando con “Una Buona Idea” – spiega Emanuele Antonuzzo – ci interessa una prospettiva civica che è assolutamente aperta. Interlocuzioni sono in corso con il gruppo del sindaco ma anche con “Futura”, a Caltanissetta, fondata dall’ex primo cittadino Ruvolo, che esprime un consigliere comunale. Devo dire che i contatti vengono mantenuti con il professore Maurizio Caserta, che a Catania è ormai capogruppo del Pd ma ha sempre avuto una propensione civica, e con il sindaco di Palermo Lagalla, che a sua volta è alla testa di un movimento civico, collocato però nel centrodestra”. L’intesa tra “Una Buona Idea” e l’entità che si rifà, tra gli altri, ad Antonuzzo e all’ex assessore Fortunato Ferracane, sembra avere le basi per andare avanti, così da coinvolgere altri pezzi fuori dai partiti. “Stiamo lavorando, come “Idee e partecipazione”, a una serie di iniziative – sottolinea Antonuzzo – vorremo partire da un dibattito pubblico su civismo e politica dal basso, nei territori. I temi per noi sono importanti. Mi riferisco all’alta formazione e all’università in città, al miglioramento della rete sanitaria ma anche a un rilancio dell’archeologia, sia antica sia moderna”.