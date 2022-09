“Una sanità vera, legalità e investimenti”, dem: “Questo non è il granaio delle destre”

Caltanissetta. Una scelta non casuale, con la conferenza stampa di presentazione organizzata lì dove venne ucciso l’allora sindaco Michele Abbate, che i dem hanno voluto omaggiare anche in questo modo. Questa mattina, a Caltanissetta, c’era il vicesegretario nazionale del partito, l’ex ministro Giuseppe Provenzano, capolista per le politiche. Insieme a lui i candidati alle regionali e alle politiche di fine settembre. Sanità carente, servizi che non ci sono, investimenti ma soprattutto legalità. Sono questi i temi portanti richiamati dallo stesso Provenzano e dai candidati. Inevitabile passare da Gela. Sul Contratto istituzionale di sviluppo l’ex ministro ha citato quanto fatto al dicastero per il Sud e lo stesso per la Zona economica speciale e le aree interne. Senza una sanità che garantisca diritti e dignità, i dem vedono un territorio ancora lontano dagli standard della normalità. “Si è toccato il punto più basso – ha detto il segretario provinciale Peppe Di Cristina – il governo regionale uscente ha creato un sistema inefficiente e depotenziato. Con noi al governo della Regione, questi vertici Asp andranno a casa”. Sugli squilibri della sanità territoriale i dem sono tutti concordi. Per il Pd, regionali e politiche saranno una tappa per allontanare “le destre peggiori che si rifanno ad Orban e Putin”.