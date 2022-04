Una scienza Aba accessibile a tutti nel libro di Madonia

Gela. “Interventi comportamentali, come e cosa fare a casa e scuola” è il titolo del libro della gelese Sonia Madonia, psicologa e analista del comportamento, che ha basato i suoi studi sui principi dell’Aba. Nato grazie ad esperienze vissute in prima persona con i suoi nipotini durante la pandemia e osservando il comportamento di molti genitori che aiuta con la sua attività da libera professionista è riuscita a realizzare questo libro che appare quasi come un libretto di istruzioni per genitori di tutti i tipi. Un libro che parla in modo innovativo della scienza Aba, accostando a nozioni scientifiche delle illustrazioni realizzate dalla stessa Sonia per renderlo accessibile a tutti, permettendone così la lettura anche a genitori stranieri con cui la dottoressa ha spesso a che fare. Il libro presenta scenari di vita quotidiana, interventi comportamentali e procedure scientifiche d’insegnamento raccontati attraverso un linguaggio nuovo e semplice che aiuta ,come dice la scrittrice stessa , a “pensare per immagine . Il libro è pensato per tutti i genitori, immediato e facile da interpretare anche grazie alle numerose illustrazioni ,è uno strumento utile risolvere le piccole problematiche che ogni giorno possono presentarsi anche nella vita di un bambino normotipo, come i piccoli capricci.