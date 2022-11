“Una scuola o una struttura sanitaria da intitolare a Comunale”, presentata mozione

Gela. Una scuola della città o una struttura sanitaria da intitolare al medico Salvatore Comunale, deceduto lo scorso luglio. Il consigliere comunale Paola Giudice ha presentato una mozione, con la quale chiede che l’amministrazione comunale si impegni per arrivare a dedicare una struttura pubblica al medico, che si è distinto in vita per le sue doti professionali ma anche umane, impegnandosi sempre per la città.