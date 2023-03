Una settimana per il cambio medico, l’ira dei cittadini

Gela. Lunghe code e ore di fila sono ciò che un cittadino gelese mette in conto quando deve recarsi agli uffici di via Parioli. Da oltre una settimana però gli utenti sono costretti a far ritorno a casa senza essere riusciti a concludere nulla. A causa di quello che pare essere un malfunzionamento dei computer dovuto addirittura alla connessione con Caltanissetta stamattina chi doveva fare il cambio medico o del pediatra non è nemmeno riuscito ad entrare negli uffici.

“È una vergogna che non riescano a risolvere questo problema dopo una settimana di guasto- dichiara un cittadino stanco di essere preso in giro – Abbiamo anche chiamato Caltanissetta e Palermo e ci hanno risposto che il problema persiste solo a Gela. “

I dipendenti di via Parioli notando come il clima si stesse surriscaldando hanno tentato di chiudere le porte senza però riuscirci e facendo innervosire ancora di più i cittadini che dalle 8:30 del mattino era già in fila.

Intorno alle 10 un medico ha invitato gli utenti a tornare il seguente giovedì perché prima non sarebbero riuscirti a riparare i computer.

“In questo modo tante famiglie, bambini, malati e anziani rimangono sprovvisti di medicine che senza le ricette mediche la farmacia non consegna- afferma una donna che dalle 8 aspetta il proprio turno, nonostante il freddo e la brutta giornata- l’ospedale è già al collasso, se ci tolgono pure il medico di base da chi dobbiamo farci curare?”