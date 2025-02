“Una sinistra sociale alternativa al centrodestra”, PeR e Sinistra Futura: “Pd e M5s non sono nemici”

Gela. Un “fronte alternativo al centrodestra e alla destra peggiore di sempre”. A Palermo, il laboratorio “PeR” e Sinistra Futura hanno tracciato i confini tematici di un progetto comune. “Nel centrosinistra la questione non può solo essere chi andrà a fare il candidato alla presidenza della Regione – ha esordito Donegani – dobbiamo essere nettamente alternativi al centrodestra, senza nessuna esitazione. Guardiamo ai territori, dove si muore di liste di attesa nella sanità. Si parla tanto di nuovi ospedali ma prima di tutto miglioriamo quelli che già ci sono”. Donegani e “PeR”, che si sono messi alla prova, per la prima volta, alle amministrative dello scorso anno, da tempo dialogano con Sinistra Futura, che annovera esponenti che arrivano da una forte tradizione sindacale e di centrosinistra, da Mariella Maggio a Pippo Zappulla. All’iniziativa odierna hanno aderito tanti riferimenti di movimenti, partiti e associazioni. Il deputato Ars La Vardera, che ha appena aperto l’esperienza di “Controcorrente”, si è detto disponibile a ragionare sui temi purché si rafforzi un’opposizione al governo Schifani “che al momento non c’è”. “Ho detto no alla spartizione di un milione di euro per ogni deputato – ha continuato – Schifani non può trattarci da sudditi. Serve un’opposizione vera”. Non solo La Vardera, al confronto indetto da “PeR” e Sinistra Futura hanno partecipato il segretario regionale Cgil Mannino e ancora rappresentanti di partiti politici di centrosinistra, da Sinistra Italiana e fino ai Verdi.