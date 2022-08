Una startup siciliana tra i migliori marketplace al mondo

PALERMO (ITALPRESS) – La startup siciliana Commerciovirtuoso.it è stata inserita da Shopify, leader mondiale del e-commerce, nella top 10 dei migliori marketplace 2022, subito prima di Facebook e tra colossi come Amazon, Ebay e Zalando. Un risultato giunto a sorpresa che vede il classico “Davide” in mezzo a tanti “Golia”. Una classifica fino a ieri impenetrabile, che cambia gli equilibri di un mercato in mano a pochissimi player stranieri. La startup, nata a marzo 2020, ha visto una crescita nell’ultimo anno di oltre il 250% risultato ottenuto da un team interamente sotto i 30 anni e a prevalenza femminile, che è stato capace di tradurre la visione di un Marketplace sostenibile in una piattaforma semplice per venditori e clienti. “Siamo molto soddisfatti – dichiara Gabriele Conti Taguali Ceo e founder della startup – che un’azienda nata nel Sud Italia, in così breve tempo, possa competere con le big e-com tech americane”. Negli ultimi 12 mesi commerciovirtuoso.it ha restituito oltre 30 milioni di risultati ai motori di ricerca, favorendo l’incontro tra clienti orientati ad acquisti sostenibili e le Pmi. “Una soluzione interessante per le Pmi italiane, ma anche per i clienti, che sanno di trovarvi prodotti di qualità e con un’attenzione all’impatto ambientale e sociale dello shopping online” conclude nell’articolo Shopify.(ITALPRESS).

Photo credits commerciovirtuoso.it