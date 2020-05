Una stazione appaltante unica per i progetti, “ma prima serve relazione tecnica”

Gela. Una piattaforma potenziale di 200 milioni di euro per progetti che sono coperti da diversi programmi di stanziamento fondi. Il calcolo complessivo l’hanno più volte ribadito dalle stanze dell’amministrazione comunale. Il nodo vero è trasformare questa somma in cantieri veri e propri, una delle poche soluzioni per affrontare una ripresa locale che già si preannuncia in rosso. L’ultimo vertice di maggioranza, in parte, è servito anche a tentare un primo approccio. Il sindaco Lucio Greco e il suo esperto, l’ingegnere Pietro Inferrera, hanno illustrato alcune direttrici di azione. Si cercherà di centralizzare gli iter, probabilmente tentando di affidarsi ad una stazione appaltante unica, senza perdersi nei rivoli di una burocrazia che come ha dimostrato il caso dei 33 milioni di euro del Patto per il Sud stenta ad andare al passo di un territorio in ginocchio. Da tempo, si parla di una cabina unica, che si dovrebbe occupare dei progetti e delle fasi collaterali. Partire da una stazione appaltante unica potrebbe semplificare procedure che troppo spesso si dilatano nel tempo. Con un provvedimento firmato a fine aprile, il sindaco ha autorizzato lo stanziamento di circa 11 mila euro per l’acquisto di quote della Asmel Consortile, che sta predisponendo una centrale di committenza tra i Comuni associati. Nel provvedimento si legge che è “strategico l’obiettivo di aderire ad Asmel Consortile, naturale sviluppo delle azioni intraprese di centralizzazione delle gare e coordinamento di servizi innovativi, di cui questa amministrazione vuole usufruire”. Si legge ancora della volontà di “superare l’attuale sistema di frammentazione degli appalti pubblici e semplificare le attività di gestione delle procedure ad evidenza pubblica”. Programmi di finanziamento come Patto per il Sud e Agenda Urbana sembrano al momento tra le poche soluzioni da mettere in campo, in attesa che si sblocchi qualcosa su altri fronti, come l’Area di crisi e l’Accordo di programma o ancora le Zone economiche speciali. Durante il vertice, è stata avanzata la possibilità che sia Ghelas a centralizzare la progettazione.