Una svolta per i lavori, Di Stefano: “Ci sono tutti i decreti, cambiamo volto alla città”

“Questo sarebbe lo scenario che ci troveremmo di fronte tra un anno e mezzo. Avremmo innanzitutto Montelungo riqualificato. Avremmo la realizzazione della nuova pista ciclabile, la messa in sicurezza del costone Borsellino che sovrasta il nostro lungomare, il secondo tratto del lungomare riqualificato in continuità con il primo e l’area dell’ex dogana che è al momento un rudere e che sarebbe riconvertita a nuova vita. Avremmo un totale cambiamento anche dell’attuale Orto Pasqualello e dell’Orto Fontanelle. Avremmo il Giardino dell’Acropoli completamente riqualificato che versa da anni in stato di abbandono e che fungerà da collegamento tra il Museo archeologico e il nuovo Museo delle Navi. Questi sono tutti decreti di finanziamento che arrivano da diverse linee di finanziamento, da “Qualità dell’abitare” al programma “Rigenerazione Urbana” e ancora “Agenda Urbana”. Sono tutti pronti per essere usati e non vanno riposti in un cassetto. Questo processo di trasformazione e bellezza coincide, inoltre, con l’apertura del nuovo Museo del mare. Questa trasformazione, cosa di non poco conto, non farebbe che avvantaggiarci, inevitabilmente, anche sul tema del turismo che grazie alla Mostra della Nave Greca peraltro, sta vedendo la nostra città popolarsi di pullman e persone – dice Di Stefano – questa riflessione non vuole essere da stravolgimento delle priorità della nostra città. A fronte delle grandi possibilità che ora abbiamo con questi decreti di finanziamento, chiedo a tutte le forze politiche, sociali, culturali, imprenditoriali, l’impegno affinchè il tema della progettualità non sia concepito come un farraginoso concetto irrealizzabile, sempre secondo nella scala delle priorità, ma come priorità ed impegno di tutti coloro che si ritrovano nella comunità politica cittadina. Ognuno nel suo ruolo, possiamo rendere il nostro lungomare un salotto sul litorale. E’ un riscatto sociale e occupazionale. Non è una richiesta irrealizzabile, non è una richiesta politica audace. Non è neanche un sogno ad occhi aperti. Non è nemmeno oscurare una realtà che conosco e che so essere complessa. E’ una richiesta legittima e doverosa che ha un unico fine, fare rete, fare comunità, concretizzare i decreti di finanziamento e consegnare alla città, nei tempi stabiliti, il litorale che la città a vuole, per ritornare alla città di una volta”. Di Stefano continua a mantenere contatti diretti con gli uffici comunali e con il dirigente Collura, che in questa fase si occupa di molti programmi di finanziamento. Quella che chiede l’assessore è una svolta decisa, per arrivare ai lavori.