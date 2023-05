Una tensostruttura per la ginnastica, Micciché: “C’è finanziamento ma la procedura è ferma”

Gela. Da un lato il sogno di avere finalmente una struttura idonea dove potersi allenare in maniera adeguata dall’altro l’incubo che il finanziamento già esistente possa perdersi nei mille rivoli della burocrazia comunale. A lanciare l’allarme è Valter Miccichè, da anni alla guida della Gymnastics Club, une delle realtà locali più affermate nel mondo della ginnastica artistica nazionale e internazionale. Tutto inizia un po’ di tempo fa, quando il Dipartimento Regionale dello Sport, Turismo e Spettacolo ha dato formale comunicazione agli uffici comunali dell’assegnazione di un contributo di 100mila euro da destinare alla realizzazione di una tensostruttura da adibire in via prioritaria alle attività di ginnastica artistica e ginnastica ritmica. Uno step fondamentale in una città che ha visto nascere decine di campionesse nazionali grazie al lavoro dello staff guidato da Miccichè. Un finanziamento che arriva in finanziaria grazie ai parlamentari regionali Di Paola e Damante e che adesso è diventato realtà.