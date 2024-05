Una terra d’esodo, i volti di chi va via: l’installazione”Inside out”

Gela. Inside out è un progetto internazionale di arte partecipata dell’artista francese JR attraverso cui semplici cittadini possono lanciare un messaggio. L’iniziativa consiste nello scrivere un messaggio collettivo e scattare ritratti significativi in bianco e nero di ogni partecipante, che una volta stampati dallo staff di Jr vengono affissi su un muro. Il collage mira a suscitare la curiosità di chiunque veda i ritratti ed invita alla riflessione. A Gela, gli studenti di 5 classi del liceo scientifico “Elio Vittorini” hanno partecipato ad una delle 2634 Azioni insideout nel mondo, la quarta in Sicilia. Gli studenti guidati dalle docenti di conversazione francese e inglese Scala e Higgans, con la collaborazione attiva dell’artista Roberto Collodoro, del Civico111, e del fotografo Fabio Cafà, hanno scelto di parlare dei giovani, del loro presente quasi invisibile, del loro futuro incerto, e dell’esodo forzato che gli si prospetta con l’azione «Dolce Sicilia, mi costringi a lasciarti», raccontando la partenza quasi forzata per proseguire gli studi o per trovare lavoro.