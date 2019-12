Una tonnellata di frutta e verdura sequestrata in una azione congiunta delle forze dell’ordine

Sono 95 le sanzioni amministrative elevate in totale: 16 per violazioni annonarie, 21 per occupazione di suolo pubblico, 26 in materia fiscale, 32 riguardanti violazioni al codice della strada. Sequestrata oltre una tonnellata di frutta e ortaggi. Nel corso di una riunione tecnica di coordinamento svolta lo scorso mese di ottobre in Prefettura, i rappresentanti delle associazioni di categoria degli imprenditori agricoli avevano evidenziato il problema dei furti in danno delle aziende agricole che producono frutta e ortaggi che poi sono immessi nel mercato dell’abusivismo commerciale. Per arginare il fenomeno, con il coordinamento del Commissariato di pubblica sicurezza di Gela, sono stati pianificati i controlli svolti in una vasta area dell’agro gelese.