Una tragica domenica, lo schianto e la morte di Roberto Tandurella

Gela. Una tragedia della strada, l’ennesima in un tratto tra i più battuti dal traffico veicolare e spesso scenario di incidenti. Per il sessantaseienne Roberto Tandurella non c’è stato niente da fare dopo l’impatto con un’utilitaria, a ridosso della stazione di servizio Gboil. Un dramma che lascia nello sconforto la famiglia dell’uomo. Questa mattina, era in sella alla sua Hornet quando si è verificato l’impatto. La due ruote è finita a circa cento metri di distanza dal punto dell’incidente. Sul selciato stradale, vicino al corpo di Tandurella, c’era il casco. Le indagini diranno di più sulla dinamica dell’accaduto.