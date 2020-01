Una vita dedicata ad aiutare i più poveri, è morto Nuccio Firrarello

Gela. Da anni si era trasferito per motivi di lavoro a Genova, dove però aveva continuato a profondere il suo amore per i più deboli, così come aveva fatto per tanti anni a Gela. Nuccio Firrarello non c’è più. Ci ha lasciati prima che festeggiasse il suo 72esimo compleanno. Sono stati i tanti amici che aveva trovato e conosciuto proprio nella città ligure a dare la triste notizia, postando sulla sua pagina facebook decine di messaggi di cordoglio alla moglie Rosa Celona.

Nuccio si faceva volere bene da tutti. A Gela aveva fondato l’associazione “Servirti”, il cui nome spiega già tutto oltre che il banco alimentare. La sua missione era quella di aiutare i più deboli. Non si stancava mai di farlo ed aveva una parola di conforto per tutti. Si arrabbiava solo quando le istituzioni non lo collaboravano. Ed era andato via da Gela con un po’ di rimpianti. Pur da lontano ogni tanto ci contattava. E da quel che leggiamo in queste ore anche a Finale Ligure si era fatto amare tantissimo.

Di Nuccio resta il suo grande insegnamento di umanità, umiltà, semplicità, amore per gli altri e fede.