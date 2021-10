Gela. Un’altra vettura è finita contro la ringhiera esterna che delimita la scuola “Verga”, in viale Indipendenza. Anche in questo caso, come è capitato più volte, l’auto è andata a sbattere violentemente, finendo nell’area dell’istituto. Fortunatamente, il conducente non ha riportato particolari ferite. Forse, ha perso il controllo dell’auto.