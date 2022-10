“Un’Altra Gela ha rispettato accordi con civici e FI”, Morselli: “Attacchi per un posto al sole?”

Gela. “Viene il sospetto che tutte queste fibrillazioni interne e il costante attacco al nostro gruppo possano in realtà nascondere una corsa per avere un posto al sole”. L’assessore Romina Morselli, è tra gli esponenti di maggioranza più vicini al sindaco Lucio Greco. Per l’Ars, ha pubblicamente sostenuto il candidato del fronte civico Rosario Caci e ad urne chiuse pare piuttosto sorpresa dalle dichiarazioni che giungono proprio da quei gruppi politici. “Prima delle elezioni – dice – è stato fatto un accordo elettorale trasparente e accettato da tutti. Il gruppo “Un’Altra Gela” si è impegnato a supportare gli alleati, quindi i civici e Forza Italia. Abbiamo dato un supporto elettorale, più equo possibile, a garanzia della stabilità della maggioranza. Ora, invece, ci accusano di stare con Forza Italia o di non seguire la linea. Noi non abbiamo mai cambiato il nostro profilo politico, mantenendoci sempre fuori dai partiti. Un’Altra Gela non è una propaggine di Forza Italia. Chi dice il contrario, sa di mentire. E’ come se qualcuno volesse solo mettere zizzania. A differenza di altri civici, che invece hanno riferimenti partitici, il nostro gruppo si è sempre mantenuto equidistante, nello spirito dell’alleanza di tre anni fa”. Anche sull’addio del consigliere Diego Iaglietti, che a sua volta fa parte del fronte civico ma si è congedato da “Un’Altra Gela”, l’assessore pone più di un dubbio. “Il consigliere ha spiegato che ormai da tempo non aveva più nulla in comune con il sindaco – continua – strano, visto che proprio lui aveva ottenuto il principale posto di sottogoverno in Ghelas, attraverso la nomina dell’amministratore. Peraltro, era stato eletto con Una Buona Idea. Poi, i rapporti si sono incrinati proprio su Ghelas ma ora c’è nuovamente sintonia”. Secondo Morselli, “bisogna rispettare gli accordi”. “I toni che sono stati usati – dice ancora – sicuramente non aiutano una ricomposizione. Spero che possa esserci buon senso da parte di tutti”.