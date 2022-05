Un’Altra Gela, “vicini a Pellegrino, contro ogni ricatto”: Impegno Comune, “atto vile”

Gela. Il fuoco che ha distrutto la Smart del consigliere comunale Gabriele Pellegrino preoccupa la politica. E’ lungo l’elenco degli interventi. Il gruppo di “Un’Altra Gela” respingere “logiche ricattatorie”, sostenendo il consigliere preso di mira. “Nell’esprimere piena e incondizionata solidarietà al consigliere Gabriele Pellegrino per il vile attentato incendiario subito, vogliamo con forza respingere qualsiasi logica ricattatoria e ancor più intimidatoria e ribadire l’assoluta volontà di continuare a lavorare per affrancare la città da qualsiasi tentativo di condizionamento non in linea con i principi di legalità e libertà. Nessuno può permettersi di pensare neanche lontanamente di fare ripiombare la città in un vortice di criminalità diffusa che risucchierebbe tutto e tutti. Noi non lo permetteremo”, dicono.