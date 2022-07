Un’altra tragedia, nella notte schianto mortale in via Manzoni: giovane deceduto

Gela. Una domenica di sangue e segnata dalla tragedia. Dopo l’incidente mortale sulla Gela-Manfria di questa mattina, che ha visto perdere la vita il sessantaseienne Roberto Tandurella, nella notte un’altra vittima. Si tratta di un giovane, Rocco Bellia, morto in via Manzoni. Era in sella ad uno scooter e al momento non è chiara la dinamica di quanto accaduto. L’incidente si sarebbe verificato intorno alle due. Sarebbe morto sul colpo. Sul posto, sono arrivati i sanitari, gli agenti di polizia e i carabinieri.