Un’ambulanza della “Trinacria Emergency” donata agli ucraini: “Potrà salvare vite”

“Abbiamo preparato al meglio l’ambulanza, ci siamo occupati delle incombenze burocratiche, compresa la cessazione di circolazione in Italia poiché rimarrà per sempre in Ucraina. Dopo gli ultimi controlli di efficienza, abbiamo voluto dare a questa ambulanza una seconda vita. In base alla normativa vigente, in Italia, era considerato un mezzo già superato ma, in Ucraina, può soccorrere i feriti della guerra. Noi volontari siamo abituati ad essere sempre in prima linea, quando si tratta di aiutare gli altri e, anche questa volta, non ci siamo tirati indietro – spiega Orazio Coccomini che è presidente della Trinacria Emergency – con questo piccolo gesto abbiamo voluto dimostrare la nostra vicinanza al popolo ucraino colpito da un’inutile guerra”.