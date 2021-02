“Unico interesse su Manfria è per il territorio”, Morselli: “In passato troppe carenze”

Gela. L’attuale situazione urbanistica dell’area di Manfria viene valutata solo per “interesse del territorio”. Il presidente della commissione urbanistica Giuseppe Morselli ritiene che sulla pianificazione attuale pesino ritardi e carenze del passato. Lo spiega dopo quanto sostenuto dall’ex assessore all’urbanistica Francesco Salinitro, che considera fondamentale rivedere integralmente l’attuale prg, ormai “troppo vecchio”, senza limitarsi a varianti su singole aree, come Manfria. “L’ex assessore Salinitro sa benissimo perché Manfria è stata derubricata a zona agricola, rimanendo fuori dalla pianificazione. Se ci si fosse adoperati quando era il momento di farlo – dice Morselli – ci ritroveremmo con un Prg che regola l’intero territorio, compresa l’area di Manfria, invece la carenza di studi geologici puntuali ha indotto il genio civile, in fase di parere, a cassare quella programmazione, con la conseguenza che un patrimonio immobiliare di così vaste dimensioni è abbandonato al proprio destino, senza possibilità di sviluppo”. Già lo scorso anno, intorno alle sorti urbanistiche di Manfria, attualmente collocata come “verde agricolo”, si sollevarono voci, anche piuttosto critiche. C’è chi vorrebbe aprire ad interventi per riqualificare la zona e renderla adeguata ad uno sviluppo turistico. Allo stesso tempo, c’è chi teme una nuova fase di edificazione.