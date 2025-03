“Unico nome per il congresso è segno di maturità del partito”, Scuvera: “Abbiamo lavorato per questo”

Gela. L’ufficialità arriverà sabato mattina, con il congresso. Fratelli d’Italia, in città, sarà guidato dall’ex consigliere comunale Pierpaolo Grisanti. Pare ormai scontata l’unica proposta da avanzare per il nuovo coordinatore. Prenderà il posto dell’attuale deputato regionale Salvatore Scuvera, che per anni ha retto il partito, essendo uno dei dirigenti della prima ora. “Il partito dimostra maturità – spiega proprio Scuvera – tutti insieme abbiamo lavorato per una proposta unitaria e quella che sarà presentata al congresso la ritengo valida, capace di dare qualità al partito, in un percorso che prosegue”. Scuvera, insieme agli altri dirigenti, si è mosso per pervenire a un nome condiviso, fino alla scelta ricaduta su Grisanti, in attesa del via libera del congresso, fissato per sabato mattina. “Fa piacere che ci sia stata una condivisione – aggiunge il parlamentare Ars – è un segnale di unità. Tutte le anime sono state consultate. Aree interne? Non penso ce ne siano. C’è chi si è proposto per guidare il partito e la scelta fatta soddisfa tutti. Io non parteggio per nessuno ma come dirigente e deputato regionale era mia intenzione arrivare a una condivisone piena. Questa era la mia scommessa rispetto alle dinamiche del partito”.