Unicredit a sostegno del progetto “Oltre retina” a Trapani, “Vicini al territorio”

TRAPANI (ITALPRESS) – UniCredit ha concesso un contributo economico alla sezione di Trapani dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti per la realizzazione del progetto “Oltre retina”. La donazione di UniCredit, si legge in una nota, “ha consentito l’acquisto dell’Angio OCT, che intende prevenire e seguire lo sviluppo di patologie retiniche attraverso un esame specialistico in grado di fornire indicazioni precise sullo stato di salute delle strutture profonde dell’occhio, fondamentali per la diagnosi precoce delle malattie degenerative di retina e macula. L’angio OCT è una nuova metodica di angiografia utilizzata per visualizzare i vasi sanguigni della retina, che non prevede l’iniezione del mezzo di contrasto ma utilizza lo stesso flusso di sangue all’interno degli occhi; è quindi un esame veloce, non invasivo e non doloroso e questo consente un sensibile incremento degli utenti destinatari, in quanto possono sottoporsi al test anche le donne in gravidanza, i soggetti con malattie croniche cardiache, polmonari, epatiche o renali e i soggetti diabetici”.“UniCredit è da sempre vicina alle esigenze del territorio – sottolinea Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit – fornendo un contributo concreto alle necessità delle comunità in cui opera. La nostra donazione è stata resa possibile grazie a UniCreditCard Flexia Etica, collegata ad un progetto etico. La carta etica prevede che il due per mille delle spese effettuate dai clienti vada ad alimentare, senza alcun onere a carico del titolare della carta, uno specifico Fondo le cui disponibilità sono destinate a diverse iniziative e progetti di solidarietà portate avanti da organizzazioni senza scopo di lucro, che si prefiggono obiettivi socialmente utili. Dal 2011 ad oggi, attraverso la nostra carta etica, la banca ha assegnato in Sicilia oltre 2,4 milioni di euro a 206 progetti di onlus che operano nell’isola”.“Grazie al sostegno finanziario di UniCredit, ma anche all’attenzione dell’ASP di Trapani, all’appoggio delle massime strutture nazionali e regionali dell’Unione che supportano le strutture periferiche sulla prevenzione delle malattie oculari e grazie anche alla vicinanza del Lions International – sottolinea la nota -, la Sezione di Trapani dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti potrà dotare il proprio ambulatorio di un apparecchio in grado di effettuare esami diagnostici sempre più approfonditi, che riguardano il polo posteriore dell’occhio, a beneficio di tutta la popolazione del territorio, anche con campagne di prevenzione gratuite e mirate”.“L’ambulatorio sociale dell’Unione infatti – prosegue la nota -, applica tariffe calmierate e si rivolge a tutti coloro che necessitano di visite ed approfondimenti diagnostici e che non possono permettersi di pagare le normali tariffe professionali. In questa maniera trova accesso alla prevenzione delle malattie oculari una fascia sempre più ampia della popolazione, che ha così la possibilità di ottenere una diagnosi precoce sulle eventuali patologie visive latenti che, se non prese in tempo, possono portare a problemi importanti della vista in maniera irreversibile”.Il progetto “Oltre retina” sarà presentato il prossimo 27 settembre alle ore 16,30 nella Sala conferenze dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Trapani, in via Serraino Vulpitta 6.– foto ufficio stampa Unicredit –(ITALPRESS).